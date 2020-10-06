البابا شنودة في مسلسل درامي.. حكاية إحياء تصريح لحسن يوسف بعد 15 عاما

أثار الفنان حسن يوسف، جدلًا واسعًا على مدار الساعات الماضية، بعد إبداء رغبته في تقديم شخصية البابا شنودة في مسلسل تليفزيوني، لاسيما بعد نجاحه الكبير في تقديم الشخصيات الدينية، ومنها شخصية الداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي.

الفنان حسن يوسف، كشف في تصريحات لـ"الوطن"، كواليس تصريحه حول هذا الشأن، والذي حقق تداولًا كبيرًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، موضحًا أنه تلقى سؤالًا من أحد الصحفيين قبل 15 عامًا تقريبًا في أعقاب الفترة التي شهدت نجاحه في مسلسل "إمام الدعاة"، والذي جسد فيه شخصية "الشعراوي"، عن موقفه من تقديم شخصية البابا شنودة، حال تحويلها لعملٍ فني وترشيحه للدور.

ووصف حسن يوسف، الصحفي الذي طرح عليه هذا السؤال، بقوله: "كان عاوز يوقعني على المطب"، موضحًا أن إجابته كانت واضحة ومباشرة آنذاك، بقوله: "البابا شنودة كل المصريين بيحبوه، لاسيما بعد مقولته الشهيرة مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا.. هذه المقولة أثبتت أنه رجلًا وطنيًا ولا يفرق بين أي مواطن.. لذلك فهو محبوب من المصريين".

وتساءل حسن يوسف، عن إعادة إحياء هذا التصريح مُجددًا، رغم إدلاءه به منذ 15 عامًا تقريبًا، قائلًا: "مش عارف إيه اللي صحى الموضوع ده تاني"، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي تعقيبًا من قبل الكنيسة سواء بالإيجاب أو السلب بخصوص هذا الشأن، على مدار الساعات الماضية.

وكان الفنان حسن يوسف، أكد أنه يرحب جدا بتجسيد شخصية البابا شنودة، لأنه رجل له قيمة وقامة.

وقال "يوسف"، لـ"الوطن": "خبر تجسيدي لشخصية البابا شنودة قديم جدا، ولا أعلم من أثاره مرة أخرى هذه الأيام، هل هناك فتنة طائفية مثلا؟".

وأضاف "يوسف"، "بعد تجسيدي لشخصية الشيخ الشعراوي في إمام الدعاة، كان وقتها من ضمن الأسئلة التي وجهت لي في الإعلام، هل لو عرض عليك دور البابا شنودة ستقبل؟ وكان ردي "طبعا البابا شنودة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة جدا"، وهو من قال: "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن عاش فينا"

وواصل: "بالتأكيد أنا كفنان لي الشرف أن أجسد هذه الشخصية العظيمة، لكن لي وجهة نظر، أعتقد أنه لو قام بتجسيد الشخصية ممثل قبطي، سيعطي أحاسيس أكثر وأفضل مني، لأنه سيكون ملما بجميع الجوانب، سواء الدينية أو الإنسانية".

يذكر أن الفنان حسن يوسف، جسد شخصية الشيخ الشعراوي بالمسلسل الديني "إمام الدعاة"، الذي يتناول حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وتناول المسلسل انتشار صيت الشيخ في العالم كداعية إسلامي من خلال خواطره في تفسير القرآن الكريم ثم توليه وزارة الأوقاف، كما يتعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، ومواقفه اﻹنسانية والحياتية.

مسلسل "إمام الدعاة" من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، التي منحت حق تنفيذ الإنتاج لمطيع زايد، وهو من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، وبطولة الفنان حسن يوسف وسوسن بدر وحمدي أحمد وسميره عبد العزيز، وجمال اسماعيل وحسن مصطفى وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج.