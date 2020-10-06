"بابا العرب".. مسلسل لماجد الكدواني عن "البابا شنودة" لم يخرج للنور

شهدت مواقع السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، جدلا كبيرا حول من أصلح لتقديم شخصية البابا شنودة في عمل درامي، حيث انتشر خبر تجسيد الفنان حسن يوسف لشخصية قداسة البابا شنودة إلا أنه قال لـ"الوطن": "شرف لي تجسيد شخصية البابا شنودة إلا أنني أرى من الأصلح أن يجسد الشخصية ممثل مسيحي ملم بروحانيات وأحاسيس الدين المسيحي"، ورشح رواد السوشيال ميديا ماجد الكدواني.

وأعلن العام الماضي الفنان ماجد الكدواني عن تحضيره لمسلسل "بابا العرب" والذي يتناول قصة حياة قداسة البابا شنودة، من إنتاج دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

المسلسل من 34 حلقة، ويتناول حياة البابا شنودة على 3 مراحل "منذ الطفولة ثم الشباب مرورا بالرهبنة والباباوية ثم النياح"، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، ومن سيناريو وحوار عطا الله توفيق.

وكان المسلسل أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب".

ولكن بعد الإعلان عن المسلسل ونشر عدد من البوسترات الدعائية له تحمل صور ماجد الكدواني بلوك جديد مقارب لمظهر البابا شنودة في اللحيه والشارب إلا أن العمل توقف فجأة دون الإعلان عن أسباب واضحة.

وقال الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، في تصريحات لبرنامج "صباح الورد"، على شاشة تن في أكتوبر الماضي 2019 إنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مسلسل "بابا العرب"، وتم الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الممثلين، وسيتم تنويع أماكن التصوير في الأماكن الحقيقية ما بين منزله في الصعيد والآخر في شبرا بميزانية 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعرض خلال العام المقبل 2020.

وأكد الفنان حسن يوسف، أنه يرحب جدا بتجسيد شخصية البابا شنودة، لأنه رجل له قيمة وقامة كبيرين، وقال يوسف لـ"الوطن"، خبر تجسيدي لشخصية البابا شنودة قديم جدا، ولا أعلم من أثاره مرة أخرى هذه الأيام، هل هناك فتنة طائفية مثلا؟

وأضاف "يوسف"، بعد تجسيدي لشخصية الشيخ الشعراوي في إمام الدعاة، كان وقتها من ضمن الأسئلة التي وجهت لي في الإعلام، هل لو عرض عليك دور البابا شنودة ستقبل؟ وكان ردي "طبعا البابا شنودة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة جدا"، وهو من قال: "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن عاش فينا".

وواصل يوسف، بالتأكد أنا كفنان لي الشرف أن أجسد هذه الشخصية العظيمة، لكن لي وجهه نظر، أعتقد أنه لو تم تجسيد الشخصية ممثل قبطي، سيعطي أحاسيس أكثر وأفضل مني، لانه سيكون ملم بجميع الجوانب، سواء الدينية أو الإنسانية.