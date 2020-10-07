محافظ سوهاج يتفقد منتجات الأثاث والتلي والنسيج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج اليوم، منتجات تكتلي "الأثاث بطهطا، والتلي والنسيج بجزيرة شندويل" اليوم، والمقرر مشاركتها في معرض " تراثنا " للحرف اليدوية والتراثية برعاية السيد رئيس الجمهورية، والمقام خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة .

وأشاد المحافظ بمستوى المنتجات من الأثاث والتلي والنسيج التي ستشارك في المعرض، مشيرا إلى أنها طفرة في صناعة الأثاث بطهطا، والتلي والنسيج بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، حيث تعد بداية موفقة وقفزة للتنمية في صناعة الأثاث والنسيج بالمحافظة.

ولفت إلى أهمية المعرض في التسويق للمنتجات والحرف التي تتميز بها المحافظة، وفتح أسواق لمنتجاتنا بمحافظات الصعيد والمحافظات السياحية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية والإنتاجية التي يشتهر بها أبناء الصعيد، حيث وجه رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للترويج لتلك الحرف والمنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا .

من جانبها أوضحت المهندسة عبير الطيب، مسئول التكتلات الإقتصادية بوحدة التنفيذ المحلية ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر أنه تم تخصيص 11 جناحًا بالمعرض لتكتلي الأثاث بطهطا، والتلي والنسيج بجزيرة شندويل، بمشاركة 13 عارضة من السيدات التي تعمل في تكتل التلي، و5 عارضين لعرض قطع الأثاث التي ستكون نموذج لما تم من تحديث في صناعة الأثاث، مشيرة إلى إعتماد مبلغ 92 مليون جنيه من خطة برنامج تنمية صعيد مصر 20/21، لتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

وتتميز محافظة سوهاج بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية التي تميزها عن باقي محافظات الجمهورية، ومنها صناعة النسيج اليدوي في الكوثر، وصناعة التلي في قرية جزيرة شندويل.