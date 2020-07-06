نائب محافظ جنوب سيناء تلتقي الأسر المنتجة وتعد بإحياء الصناعات اليدوية

عقدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام، وذلك صباح اليوم الاثنين، ضم عدد من الفتيات والسيدات البدويات، والأسر المنتجة، للوقوف على المعوقات، والاحتياجات لتنشيط وإعادة أحياء الصناعات البدوية والحرفية والمشغولات البدوية.

وتلخصت المشكلات والاحتياجات، في العمل علي توفير الخامات، وأعمال التسويق ورفع جودة وتطوير المنتج، وتوفير أماكن للتدريب على منتجات التراث البدوي، وأطلعت النائبة على عدد من المنتجات التي يتم تصنيعها بأيدي الفتيات والسيدات البدوية.

واكدت النائبة، أنها ستعمل جاهدة على إحياء تلك الصناعات والحرف التى تمثل جزء كبير من شخصية المرأة البدوية، وتميزها عن غيرها، فضلا عن كونها توفر فرص عمل كبيرة لفتيات وسيدات المحافظة، فضلا عن العائد المادى، وذلك فى إطار جدول زمني بعد ايجاد حل لكل المعوقات والمشكلات كل على حدة.

شاركت فى اللقاء، سماح زكي مديرة وحدة شئون المراة وتكفاؤ الفرص التابعه لديوان عام محافظة جنوب سيناء.