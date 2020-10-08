5 إجراءات لاستخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، عن 5 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن في حال طلب استخراج عقد نهائي (بالمدن الجديدة).

وقالت الهيئة إن العقد النهائي هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقاً للأوضاع التي يقررها القانون.

المستندات المطلوبة

- صورة محضر الاستلام- البطاقة الشخصية سارية

- آخر إيصال

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

-انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

آليات وطرق تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب:

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

* خدمة تلقي الشكاوي عن طريق المحمول

- أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- يمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.- يتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.