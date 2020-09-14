"المجتمعات العمرانية" تعتمد طرح أرض للاستثمار بدمياط

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، بنشاط مخزن، حيث تم تخصيص قطعة أرض غرب الميناء، على مساحة 4550 متراً مربعاً، وبسعر تقديري للمتر المربع 1740 جنيهاً.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 3% من مساحة الأرض، على أن يكون الارتفاع "عنبر جمالون"، دور أرضي، ومبنى إداري، لا يقل عن 100 متر مربع، دورين أرضي وعلوي، إضافة إلى غرفة حارس، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيراً إلى أن آلية سداد ثمن الأرض تتضمن استكمال نسبة 25% من إجمالي السعر، عبارة عن 10% تم سدادها بالفعل، بالإضافة إلى 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، و 0.5% مجلس أمناء.

وأوضح رئيس جهاز التعمير أنه يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية، مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة، طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.