المجتمعات العمرانية تدعو سكان العبور لتحديد طريقة تحصيل مستحقات الدولة

دعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزي الأراضي في نطاق الأرض الواقعة بـ"جمعية الأمل" المنحلة بالقرار الوزاري رقم 703 لسنة 1996، وكذا جمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد عرابي، داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، للتقدم بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد لجهاز مدينة العبور الجديدة مرفق به المستندات الدالة على الملكية على العنوان (ص – ب 40 مدينة العبور – ميدان الحي الخامس – مبنى مجلس الأمناء – مدينة العبور)، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية مرفق به سندات الملكية أو سند التواجد.

وأكّدت أنَّه يجب أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملاً للملكية، وكذا كارت وصف مساحي محدداً بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، وذلك طبقا للنموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، تمهيداً للدراسة والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

صرح بذلك المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحا أنه بشأن مواعيد تقديم المستندات، فحائزو الأراضي بنطاق جمعية العدلية، يتقدمون فى الفترة من 4/10/2020 : 22/10/2020، وحائزو الأراضى بنطاق جمعية مصر الجديدة، يتقدمون في الفترة من 25/10/2020 : 26/11/2020، وحائزو الأراضي بمنطقة الغرود بنطاق جمعية أحمد عرابي، يتقدمون في الفترة من 1/12/2020 : 31/12/2020.

وأضاف "هلال"، أنَّ حائزي الأراضي بنطاق جمعية الأمل المنحلة، يتقدمون بالمستندات كالتالي: الحائزون بخط 1 يمين، يومي 3 و4/1/2021، وخط 1 يسار، يومي 5 و 6/1/2021، وخط 2 يمين، يومي 11 و12 / 1/2021، وخط 2 يسار، يومي 13 و14/1/2021، وخط 3 يمين، يومي 17 و18/1/2021، وخط 3 يسار، يومي 19 و20/1/2021، وخط 4 يمين، يومي 21 و24/1/2021، وخط 4 يسار، يومي 26 و27/1/2021، وخط 5 يمين، يومي 31/1/2021 و1/2/2021، وخط 5 يسار، يومي 2 و 3/2/2021، وخط 6 يمين، يومي 4 و7/2/2021، وخط 6 يسار، يومي 8 و9/2/2021، وخط 7 يمين، يومي 10 و11/2/2021، وخط 7 يسار، يومي 14 و15/2/2021، وخط 8 يمين يومي 16 و17/2/2021، وخط 8 يسار، يومي 18 و21/2/2021، وخط 9 يمين، يومي 22 و23/2/2021، وخط 9 يسار، يومي 24 و 25/2/2021، وخط 10 يمين، يومي 28/2/2021 و1/3/2021، وخط 10 يسار، يومي 2 و3/3/2021، وخط 11 يمين، يومي 4 و7/3/2021، وخط 11 يسار، يومي 8 و9/3/2021، وخط 12 كاملاً، يومي 10 و11/3/2021، وخط 13 كاملاً، يومي 14 و15/3/2021، وتخصيص يومي 16/3/2021 و31/3/2021، للذين تخلفوا عن التقدم في المواعيد السابقة.جدير بالذكر أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى جنوباً وطريق بلبيس الصحراوى شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً بمساحة 58914.4 فدان، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.