هاشتاج "أردوغان يبتز قطر" يتصدر تويتر.. ومغردون: ادفع يا تميم لأبو طربوش

تفاعل كثيرون مع هاشتاج "أردوغان يبتنز قطر" علي موقع التواصل الاجتماعي "توتير" وذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، وأبدى المغردون أسفهم على أموال الشعب القطري التي يبددها تميم بن حمد على تركيا، وربطوا بين زيارة أردوغان وانهيار الليرة التركية.

وتأتي زيارة الرئيس التركي لقطر بعد أشهر من زيارة وزير دفاعه، للغرض ذاته.

وغرّد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مستائين من على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس التركي مع قطر، والتي وصفوها بأنها قائمة على "الابتزاز"، حسب قولهم، فنشر "إبراهيم" صورة ساخرة تحتوي على صورة لأردوغان يقطع من أموال قطر، معلقاً:" اردوغان يبتز قطر، قرد الحلاب الأعظم لتركيا".

وعلق "صخر" أيضًا: "ادفع ياتميم وانت ماتشوف الدرب عزلله انك فقدت كرامتك وسيادة قطر دمرتها ياالخائن، ادفع الآن لمعذبك أبو طربوش العثمانلي اللي داس عليك، تعلم السيادة من الدول العظمى السعودية ومصر والإمارات".

كما نشر عبد الرحمن التركي:" يدخل في أذربيجان من هنا، ويطلب الفاتورة من هنا، مشهد تكرر كثيرًا في السنتين الأخيرة فكل مرة يأتي يصاحبه وزير المالية".

وكتب "راشد" معلقًا: "أردوغان صاحب التدخلات غير المرغوب فيها، يضع يده النجسه لنشر الدمار في دول مختلفة، والكل متفق على ذلك، ومع هذا ينافق أمام الملأ بشعاراته المزيفة".

الحصار الخليجي على دولة الإرهاب

وفي مارس 2014، سحبت كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفرائها لدى قطر، بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، وأبرزها دعم قطر للفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن علاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان الإرهابية والمتطرفة، والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث الذي تراه الدول المحتجة بأنه تحريض وإعلام موجه، علاوة على الخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته، والاتهام بتمويله وإعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن أفكارها.