مصدر بالتعليم يكشف موعد إعلان المقبولين بمدارس المتفوقين

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد "STEAM"، موعد النتيجة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة وأسماء المقبولين مساء الأربعاء، أو صباح الخميس بحد أقصى.

وبحسب المصدر، سيتم إعلان النتيجة من خلال رابط على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويلتحق خريجو الشهادة الإعدادية بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2020/2021، نتيجة القبول بالاختبارات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد في عدة محافظات هي الجيزة والقاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسيوط والأقصر والمنوفية والغربية والقليوبية والشرقية وقنا وبني سويف والمنيا وسوهاج والفيوم.

وزير التعليم: النظام الجديد قائم على التعلم وليس الحفظ

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد، تم البدء في تطبيقه عام 2018، بحيث يكون النظام الجديد في التعليم، قائم على التعلم واكتساب الخبرات والفهم، وليس رحلة حصد الدرجات، مثلما كان في السابق.

وأضاف شوقي في تصريحات إعلامية مساء الثلاثاء، أن هناك دول كثيرة جدا سبقتنا في تغيير فلسفة التعليم، لكن جاء الوقت الذي نلحق تلك الفلسفة، ونبدأ في التغيير للأفضل، معلقا: "جه الوقت اللي طالب يتمتع بالتعليم.. التعليم متعة.. ومنعقدهمش من التعليم".

وتابع، وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد يكون الكتاب المدرسي به أنشطة كثيرة ويتم حلها من قبل الطالب، ومن ثم يقوم المدرس بدوره وحل مشاكل الطلاب في المناطق الضعيفة لدي الطالب والعمل علي تقويتها.

وأكد، أن الوزارة تسعى لتعلم الطالب خلال الـ14 عام في مراحل الدراسة ما قبل الجامعية، ليكون قادر علي المنافسة في المرحلة ما بعد التعليم، موضحًا أن دور المُدرس أن يعلم الطالب ويحاول تبسيط المعلومات له حتي يتعلم تلك المعلومات ببساطة.