"يومان حضور للكليات النظري و4 للعملي".. ملامح العام الدراسي المقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استكمال العام الدراسي الماضي في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا كان تحديًا لم يخضه عدد كبير من الدول.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "الطلاب استكملوا العام الدراسي وسط اعتراضات كثيرة، ومع ذلك صممنا بدعم من رئيس الوزراء على أن يستكمل العام الدراسي".

عبد الغفار: 3 ملايين طالب جامعي و120 ألف عضو هيئة تدريس

وحول العام الدراسي المقبل، أكد أن الوزارة مستعدة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد بداية من 17 أكتوبر المقبل بكل الإجراءات الاحترازية: "لدينا 2.7 ملايين طالب وسيصل هذا العدد إلى 3 ملايين طالب بإضافة طلاب جامعة الأزهر، كما أن إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس يبلغ 120 ألف شخص وذلك بالجامعات والمعاهد".

عبد الغفار: عدد الطلاب في الجامعات المصرية يوازي التعداد السكني لبعض الدول

وتابع: "جامعة القاهرة تحتوي على 217 ألف طالب وجامعة عين شمس تحتوي على 241 ألف طالب، وهذه أرقام دول وليست جامعات، ولكي نستطيع تنظيم كل هذه الأعداد بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا، كان لا بد من وجود نظام يسمح بالتباعد الاجتماعي، فمثلًا كليات التعليم النظري سنزيد فيها نسبة التعليم عن بعد، وهي تختلف عن الكليات العملية مثل الطب والهندسة التي تحتاج إلى تدريبات طبية بشكل أكبر، كما أن الحضور إلى الجامعات سكون بنظام التباعد".

وأوضح، أن التواجد في الكليات النظرية والأدبية قد لا يتعدى يومين في الأسبوعين للطالب، وما بين 3 و4 أيام للكليات العملية: "سنستخدم اليوم الطويل، ولن يكون لدينا عطلات أسبوعية، وسنعمل بداية من السبت إلى الخميس وغيرنا كل الإجراءات الخاصة باللوائح التنفيذية الخاصة بنا لكي نحقق هذا الأمر، وكل كلية تستطيع أن تحدد عدد الطلاب على أن يبلغ 50 طالبًا بحد أقصى في الكليات العملية و100 طالب على الحد الأقصى للكليات النظرية في كل مجموعة صغيرة، إذ تقسم كل دفعة إلى مجموعات صغيرة".

التعليم العالي: 13 ألف طالب في الفرقة الأولى لتجارة القاهرة

وأشار، إلى أن الفرقة الأولى من كلية التجارة بجامعة القاهرة بها 13 ألف شخص، مشيرًا إلى أن بعض الكليات في الـ4 فرق تصل إلى 50 ألف طالب لكليات التجارة: "هنعمل جامعات أهلية للجامعات الحكومية لتخفيف الضغط والكثافات، لأن هناك تزاحم على الكليات بشكل كبير، مثل جامعة الشيخ زايد التي تتبع جامعة القاهرة، والجامعة التي تتبع عين شمس في العبور وجامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان، وكل ذلك دون مساس بالجامعات الحكومية ونتوسع فيها".