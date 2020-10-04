وكيل تعليم أسوان يجتمع بمديري المراحل لمراجعة استعدادات العام الدراسي

عقد عبدالكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديرى المراحل التعليمية، وموجهى عموم المواد، بحضور حامد الشريف مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور السيد الفيومي وكيل الوزارة، لبحث ومراجعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2020- 2021 والذى يبدأ 17 أكتوبر الجاري.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن مكاتب الإعلام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، "تم مناقشة التعليمات الوزارية الواردة بالكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020، والذى ينص على أن الحضور فى المدارس يكون 5 أو 6 أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعي".

أما إذا تعذر ذلك، يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من (الرابع الإبتدائى إلى الثالث الإعدادى) وبالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الإبتدائى لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا فى المدارس التى تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر - لتوفير المسافات التباعدية المنصوص عليها - يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام اسبوعيًا.

وتابع البيان: "كما تكون خطة توزيع المناهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسى الأول على مدار (14) أسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى، يكون عدد الحصص كالتالى: حصتين لكل من مواد (اللغة العربية والرياضيات)، حصة واحدة لكل من مواد (اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، المستوى الرفيع، الحاسب الآلي، التربية الفنية)، وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة".

وأضاف: "على أن يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسى وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه، بعدها ناقش وكيل المديرية مع الحضور العجز والزيادة بأعداد المعلمين، وكيفية إعادة التوزيع، بما يحقق سد العجز، وفق احتياجات المدارس، مع مراعاة المعلم المنتدب، واختتم الاجتماع بضرورة متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد".