حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوبًا غزليًا رائعًا في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

روح الفكاهة تساعدك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبًا مؤثرًا، وتبدو فاتنًا ومقنعًا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.