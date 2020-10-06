حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء مستقل وزكي ومن أبرز عيوبه التردد والتطفل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تتحسن الأجواء وتحدد جيدا أهدافك وتجتهد، ويمدك الفلك بأفكار ممتازة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والتألق والجاذبية وتستطيع أن تفتن الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.