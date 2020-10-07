النجم الهندي أرجون كابور يعلن تعافيه من كورونا: سعيد بعودتي للعمل

أعلن النجم الهندي أرجون كابور شفاءه من فيروس كورونا عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مشيرًا إلى أنه سيستأنف نشاطه الفني خلال أيام.

وكتب "كابور"، قائلًا: "سعيد بعودتي للعمل، وأخبركم جميعًا أن أحدث تحاليلي جاءت سلبية".

وأعلن "كابور" منذ أسبوعين إصابته بكورونا بعد ظهور العديد من الأعراض عليه، وبإجراء المسحة ظهرت إيجابيتها، معلنًا بداية عزله المنزلي.

وتعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب النجم الهندي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجراءه تحليلا لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عامًا، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى وتم شفاؤهم بعد تلقي فترة العلاج اللازمة".

ووجه أبهيشيك باتشان، نجل الفنان الهندي أميتاب باتشان، نصيحة لجمهوره عبر حسابه على تويتر، بسبب إصابة عدد من نجوم بوليود مؤخرا بفيروس كورونا، وقال "رجاء من الجميع لكي تكون بأمان. اعتن بنفسك. ارتدِ كمامة وحافظ على التباعد الاجتماعي".

كما نشر النجم الهندي أميتاب باتشان، صورة له عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، ظهر من خلالها وهو يرتدي الكمامة داخل كواليس أحدث أعماله الفنية، معلقًا عليها: "الآن نرتدي الأقنعة.. العمل 15 ساعة"، ولاقت الصورة التي نشرها نجم بوليوود المحبوب تفاعلًا كبيرًا بين جمهور "أميتاب" حول العالم.