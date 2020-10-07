البرلمان الإيطالي يصادق على تمديد الطوارئ الصحية حتى يناير المقبل

صادق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الأربعاء، على الإجراءات الجديدة الواردة في مرسوم رئيس الوزراء فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا والتي تقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير المقبل.

وصوت اليوم 253 نائبًا في مجلس النواب لصالح التمديد، في حين رفضه ثلاثة نواب وامتنع 17 آخرين عن التصويت، ولم تصوت المعارضة على هذا القرار، حسبما أوردت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد أقر نفس إجراءات التصويت أمس الثلاثاء.وأوضحت لجنة اللوائح البرلمانية أنها تعتبر النواب الغائبين عن جلسات المجلس، بينهم أولئك قيد الحجر الصحي الاحترازي والمصابين بكورونا، كبرلمانيين في مهام رسمية من أجل خفض النصاب القانوني لعدم اكتماله في جلستي تصويت أمس الثلاثاء.