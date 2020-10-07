طوارئ بـ"أسيوط الجامعي" استعداداً لبدء الدراسة وتحسباً لـ"كورونا"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حالة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية بمختلف أقسامها بصفة عامة، وفي أقسام الطوارئ والاستقبال وأمراض الصدر والباطنة والعنايات المركزة بمختلف مستشفيات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن ذلك الإجراء يُعد واحداً من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة الجامعة قبل أيام من بدء الدراسة، تحسباً لوقوع أي ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ورفع درجة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة للفيروس المستجد.

وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ يتضمن التأكد من وجود مخزون كافي من الأدوية والمحاليل، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، وخفض معدل الأجازات وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الأقسام، مشيراً إلى أن الفترة القادمة من المقرر أن تشهد كافة قطاعات الجامعة تشديداً للإجراءات الاحترازية المعلنة لمنع انتشار العدوى بين الأفراد، والتي تتضمن ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات بينية، ومنع التكدس، والحرص على إجراء أعمال التطهير للأيدي وتعقيم الأماكن.

ومن جانبه، كشف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن وجود حالتي إصابة بفيروس "كورونا" حالياً بالمستشفى الرئيسي، وحالتهما مستقرة، من إجمالي نحو 620 حالة تم استقبالها بمستشفيات أسيوط الجامعية منذ اندلاع جائحة كورونا، تتضمن 204 حالات في مستشفى "الراجحي" الجامعي، و416 حالة بالمستشفى الرئيسي، إلى جانب عدد من الأسرة التي تم تخصيصها لمصابي "كورونا" في مستشفيات العصبية والنفسية والأطفال وصحة المرأة.