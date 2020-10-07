عاجل.. الحكومة توافق على طرح 3869 "شقة".. الوحدة بـ164 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي، بمساحة 75م2 بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية، بخلاف نسبة الـ5% مبلغ الصيانة لكل وحدة، وذلك في محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.

كانت وزارة الإسكان، أصدرت بيانا عقب اجتماع "الصندوق"، أعلنت فيه موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى– 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عقب الاجتماع، إنه سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق: تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بالمناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى.