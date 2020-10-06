مدبولي يجتمع بالمحافظين لبحث موقف التصالح في مخالفات البناء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المحافظين، لبحث ملف التصالح في مخالفات البناء، واستعراض التسهيلات المقدمة للمواطنين لشجيعهم على التقدم للتصالح في مخالفات البناء.

في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أنّ المواطن يتقدم للتصالح خلال مدى زمني 6 أشهر، موضحا أنّ عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافي، ولا يتناسب مع حجم المخالفات، كما أنّ قانون التصالح ليس إجراء عقابي، لكنه يخدم المواطنين.

وأضاف مدبولي، أنّ الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وجرى تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، متابعا أنّ القانون سهل وفتح المجال لكل المخالفات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ القانون تضمن أنّ قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط، كما سمح للمواطن بالتظلم من قيمة التصالح، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، كما يسر على المواطن تقديم المستندات.

وأوضح مدبولي، أنّ التعديل تضمن أن يكون هناك شهادة من مهندس نقابي وليس مكتب استشاري، وجرى التجاوز عن فكرة اعتماد النقابة نفسها للشهادة التي يخرجها المهندس.

فيما كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن حصيلة الأموال المحصلة حتى الآن من التصالح في مخالفات البناء 10 مليارات جنيه و800 مليون جنيه، كما ذكر أن عادل غضبان محافظ بورسعيد، أعلن التخفيض لأحياء الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد 30% وحي الزهور العرب والمناخ والضواحي 40% وغرب الجنوب 75%.

وأضاف "قاسم"، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خفض 35% ومعاملة الأماكن العشوائية معاملة القرى والنجوع بـ 50 جنيها للمتر وهذا زاد طلبات التصالح في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن القاهرة خفضت مرتين الأولى من 30 إلى 55% والثانية من 20% إلى 70% أما الجيزة فقد خفضت من 15% إلى 20 % أما القليوبية خفضت من 10% إلى 50% حسب الأحياء، موضحًا أن التخفيض يكون حسب سعر متر التصالح في الحي فقد تم تخفيض في الجيزة 15% إلى 20% النسبة مؤثرة في قيمة التخفيض وهي نسبة كبيرة بالنسبة لإجمالي سعر المتر.

وأوضح أن الغربية سجلت أكبر عدد انخفاض وهذا زاد عدد الطلبات التصالح فكلما زادت التخفيضات زاد طلبات التصالح أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة فقد خفض عاصم الجزار وزير الإسكان القيمة وتواصل شخصيا مع اللواء محمود شعراوي الذي تواصل مع المحافظين لإرسال قرارات من هيئة المجتمعات العمرانية للتنفيذ منذ 10 أيام.