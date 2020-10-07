"خليط الأجسام المضادة".. تعرف على تفاصيل علاج ترامب

كشف شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي لم يتلقى علاج هيدروكلوروكين الذي كان يوصي به دائما، ولكنه تلقى جرعة واحدة 8 جرام من علاج خليط الأجسام المضادة التي أنتجته شركة ريجينيرون الأمريكية للأدوية.

ووفقا لشبكة الصحفيين بسنغافورة، هذا العلاج لم يتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية بعد.

وكانت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أوضحت مساء أمس، إنه جرى تطوير أحد الأجسام المضادة المستخدمة في العلاج التجريبي للرئيس الأمريكي من فيروس كورونا باستخدام عينات دم من 3 مرضى في سنغافورة.

ونقلت الصحيفة عن مجلة "أشيان ساينتست" العلمية، أن "ترامب" تلقى يوم الجمعة "جرعة عالية" من العلاج التجريبي بالأجسام المضادة المعروف باسم REGN-COV2 الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية ريجينيرون.

وطبقا لما أوضحته شركة رينجينيرون الأمريكية على موقعها الرسمي، أن علاج "REGN-COV2" هو نتاج نوعين من الأجسام المضادة وهما "REGN10933" و"REGN10987"، وهو يعمل على وقف انتشار فيروس كورونا في جسم الانسان.

ووفقا لما نقله موقع "با شي تيا" عن مجلة "أشيان ساينتست" العلمية، أنه على الرغم من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم في الحالات الطارئة، إلا أنه ليس من السهل الحصول على عينات دم كافية، لذلك فأن العلاج بالبلازما لا يستخدم على نطاق واسع.

وأضاف الموقع أنهم حصلوا على العينات من المركز الوطني للأمراض المعدية بسنغافورة.

وأوضح أن العينات تعود لثلاثة أشخاص متعافين من كورونا تتراوح أعمارهم من ثمان إلى ستون عاما.وأعلن طبيب دونالد ترامب، أمس، أن الرئيس الأمريكي لم يظهر عليه أي أعراض لـ"كوفيد-19"، غداة عودته إلى البيت الأبيض بعدما أمضى 3 أيام في المستشفى.

وقال شون كونلي، في بيان، إن ترامب "أمضى ليلة أولى هادئة (في البيت الأبيض)، ولم يظهر اليوم أي أعراض"، مضيفًا أن وضعه الصحي "عمومًا جيد جدًا".

وخرج "ترامب" من مستشفى "وولتر ريد" العسكري الذي عولج فيها على مدى 3 أيام من فيروس "كورونا" المستجد، ودعا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى "الخروج " وعدم الخوف من فيروس كورونا.

ورغم أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد "مرحلة الخطر"، فقد ظهر "ترامب" متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى على حسابه على تويتر.