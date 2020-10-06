"ترامب" والكمامة.. القناع الواقي ينتصر لدقائق على الرئيس الأمريكي

لطالما كان عدم التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتداء الكمامة موضعا للجدل في الداخل الأمريكي والانتقادات من قبل خصومه حتى أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، ليظهر بالكمامة لساعات ثم يتخلى عنها وكأنه كان انتصارا للقناع الواقي لم يدم إلا دقائق.

وخرج "ترامب"، أمس، من مستشفى "والتر ريد" العسكري التي كان يقبع فيها لتلقي علاج فيروس كورونا. وظهر "ترامب" هو مرتديا قناع طبي عند خروجه من مستشفى "والتر ريد"، قبل أن يستقل سيارة سوداء أقلته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي اتجهت نحو البيت الأبيض.

ورغم إصابة "ترامب" بفيروس كورونا، ألا إنه طالب الأمة بعدم الخوف من الفيروس الذي قتل أكثر من 200 ألف مواطن أمريكي. ثم دخل "ترامب" "البيت الأبيض" دون ارتداء قناع الوجه، رغم أن طبيبه قائد البحرية شون كونلي، قال في وقت سابق يوم الاثنين إن الرئيس لا يزال "مُعديًا" ولن يكون "خارج الحجر" بالكامل لمدة أسبوع آخر.

وكان "ترامب" ظهر وهو يرتدي قناع الوجه عندما خرج لتحية مؤيديه خارج المستشفى، الذي كان يسخر من ارتدائه منذ ظهور فيروس كورونا، في انقلاب على قناعاته السابقة ليجد نفسه مجبرًا على ارتداء الكمامة.

حيث لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى تصريح "ترامب" في 19 يوليو الماضي لكريس واليس مذيع شبكة "فوكس نيوز" حين قال: "أنا لا أتفق مع عبارة إذا ارتدى الجميع القناع، سيختفي كل شئ".

وفي المناظرة اللي أُقيمت بينه وبين منافسه الرئاسي جو بايدن في 29 سبتمبر هذا العام قال "ترامب": "أنا ارتدي قناع الوجه عند اللزوم، لا ارتديه مثله"، مشيرا إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، وأضاف: "ففي كل مرة تراه فيها يكون مرتدي القناع، حتى إذا كان يتحدث من على بعد 200 قدم فهو يرتدي أكبر قناع رأيته".

وفي 7 مارس هذا العام عندما سئل عن قلقه من اقتراب فيروس كورونا من "البيت الأبيض" و"واشنطن" قال: "لا، لا اعتقد هذا على الإطلاق، لا اعتقد، لقد قمنا بعمل جيد للغاية".

وكان "ترامب" أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته هو وزوجته فيروس كورونا.

وكانت هوب هيكس كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي ، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إعلان الرئيس إصابته بساعات، حيث سادت توقعات أن تكون هي من نقلت الفيروس إليه، حيث كانت على متن طائرة ترامب الرئاسية يوم الثلاثاء الماضي، لحضور المناظرة التي جمعته ومنافسه الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.