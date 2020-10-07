صحيفة صينية تفجر مفاجأة: ترامب حقن ببلازما 3 متعافين من سنغافورة

قالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، الصادرة باللغة الإنجليزية، مساء أمس، إنه جرى تطوير أحد الأجسام المضادة المستخدمة في العلاج التجريبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا باستخدام عينات دم من 3 مرضى في سنغافورة.

ونقلت الصحيفة عن مجلة "أشيان ساينتست" العلمية، أن "ترامب" تلقى يوم الجمعة "جرعة عالية" من العلاج التجريبي بالأجسام المضادة المعروف باسم REGN-COV2 الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية ريجينيرون.

وأضافت أن العلاج أظهر مزيجا من اثنين من الأجسام المضادة ضد بروتين ارتفاع الفيروس التاجي، والذي حقق نتائج واعدة في تجربة سابقة شملت 275 مريضا.

وبحسب التقرير، فإن المرضى الذين جرب عليهم العلاج أبلغوا بانخفاض مستويات الفيروس وتحسن الأعراض.

وأعلن طبيب دونالد ترامب، أمس، أن الرئيس الأمريكي لم يظهر عليه أي أعراض لـ"كوفيد-19"، غداة عودته إلى البيت الأبيض بعدما أمضى 3 أيام في المستشفى.

وقال شون كونلي، في بيان، إن ترامب "أمضى ليلة أولى هادئة (في البيت الأبيض)، ولم يظهر اليوم أي أعراض"، مضيفًا أن وضعه الصحي "عمومًا جيد جدًا".

وأوضح كونلي، وهو من ضباط البحرية، أن فريقًا من الأطباء التقى الرئيس صباح أمس. وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض أن ترامب "قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم لم تظهر عليه أعراض، وما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة. بصفة عامة يواصل التحسن بشكل طيب للغاية".

وخرج ترامب من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى 3 أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

ورغم أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد "مرحلة الخطر"، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى على حسابه على تويتر.

وقال ترامب: "لا تدعوه يسيطر عليكم فيروس كورونا. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرًا. وستتغلبون عليه."

وأضاف "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين".

كما دعا الأمريكيين في التسجيل المصور إلى "النشاط والحرص" مضيفا "لدينا أفضل أدوية في العالم".

,قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وغرد ترامب على حسابه بتويتر "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إنه على ما يرام، في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19.

وغادر ترامب المستشفى، الاثنين، بعد علاجه من فيروس كرورونا المستجد.

وفور خروجه من المستشفى، قال: "أشعر بتحسن كبير. لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم".