عاجل.. عنتيل الجيزة مارس الرزيلة مع 7 سيدات وصورهن خلسة لابتزازهن

كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل القبض على عنتيل الجيزة، وأنه نجح في استقطاب 7 فتيات وسيدات ومارس معهن الجنس، وصورهن خلسة لابتزازهن ماديًا وجنسيًا، في حالة محاولة إحداهن على قطع العلاقة معه خشية الفضيحة، وبعد تداول مقاطع فيديو إباحية، تظهر شاب ثلاثيني مع عدد من الفتيات تمكنت الشرطة من القبض عليه.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عددًا من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه وبمواجهته أعترف بتفاصيل الواقعة.