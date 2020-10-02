محام يفجر مفاجأة: براءة عنتيل التجمع في حالة عدم ظهور الضحايا

قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن عنتيل التجمع سيكون بريئًا في حالة عدم ظهور أي ضحايا، وعندها ستكون رواية الضحية مجرد اتهامات كيدية ليس لها أساس من الصحة، وبذلك سيكون الموقف القانوني للشاب سليمًا، حتى في ظل ما ذكرته الفتاة في رسالتها يكشف عن ابتزاز جنسي لعدد من زوجات الأثرياء وبناتهن من قبل شاب لقب بـ"عنتيل التجمع"، في رسالة مطولة شرحت فيها تفاصيل كارثية عبر حملة "أنتي الأهم" على فيس بوك، وأنها تعرفت عليه داخل صالة جيم في التجمع الخامس، وأنه استدرجها حتى أقامت معه علاقة جنسية ثم واصل ابتزازها ماديًا، وأنها اكتشفت أنه على علاقة بفتيات آخريات من بينهن زوجة رجل مشهور وابنتها.

وأضاف سيد أحمد، في حديثه لـ"الوطن"، أن الفتاة أو غيرها من الضحايا مطالبات بتقديم بلاغات إلى الجهات المختصة من أجل الحفاظ على موقفهن القانوني حتى تتمكن الشرطة من تقديمه إلى النيابة العامة، بوجود دوافع القبض عليه وهي البلاغ، أما في حالة اختفاء الضحايا ورغبتهن في الصمت فإن الشاب سيكون بريئًا لعدم وجود أي فيديوهات أو صور أو بلاغات تثبت جريمته.

وتلاحق أجهزة الأمن، المتهم، في الأماكن المتوقع الاختباء فيها تمهيدًا لضبطه، بعدما نجحت المباحث في تحديد هويته، على الرغم من أن الفتاة الضحية لم تقدم بلاغًا إلى الجهات الرسمية حتى الآن.

وأسهمت رسالة الفتاة في رصد أجهزة الأمن لمأساتها، ونجحت من خلالها في تحديد هوية المتهم، حيث قالت: "لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة أشهر.. تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شابا جذابا ولديه حضور طاغ، استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية، وسرعان ما اعتدت على وجوده".

وأضافت الفتاة التي نقلت رسالتها "أنتي الأهم": "تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر.. وجدته حنونا وكريما.. وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها.. سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية.. أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق.. لأكتشف بعدما بحثت في تليفونه أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".