فيروس كورونا يضرب البرلمان الإيراني.. إصابة 40 نائبا

أصيب النائب في مجلس الشورى الإيراني عبد الله ايزدبناه، بفيروس كورونا المستجد، وبحسب وكالة "فارس"، أفاد تقرير بأن الحالة الصحية للنائب جيدة، وهو الآن في الحجر الصحي المنزلي.

بإصابة هذا النائب بفيروس كورونا، يكون عدد النواب في مجلس الشورى بدورته الحالية الذين أصيبوا بمرض "كوفيد-19" قد بلغ 40 نائبا حتى الآن.

وسجلت إيران 4019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم الوفيات الذي يعد قياسيا.

وصرحت وزارة الصحة الإيرانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 483844 إصابة، والوفيات إلى 27658 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 397109 أشخاص.

وأضاف البيان أن 4274 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل المخبرية إلى 4.207.631 تحليلا.

ولا يزال 30 إقليما من أصل 31 في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

أعلن خبراء، أن إيران دخلت "الموجة الثالثة" من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن تصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس هذا الشهر، بعد فترة من الانخفاض.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في مؤتمرها الصحفي اليومي بأن الإحصاءات الأخيرة "تظهر أن استخدام الكمامات يتراجع، وفي الوقت عينه نشهد زيادة يومية في عدد الإصابات والحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفيات".

ومن جانبه قال داود بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مشفى مسيح دانشفري، الذي يعتبر من بين أهم مشافي علاج كورونا في العاصمة طهران، إن الموجة الثالثة من الوباء بدأت في إيران منذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتمال أن تستمر لمدة 4 أشهر.

وحذر طبرسي، من أن عدد الوفيات في إيران قد يرتفع إلى 600 حالة يوميا في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن، مؤكدا على "ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية للحيلولة دون وقوع الكارثة".