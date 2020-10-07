بأطول فترة سداد.. احصل على شقة بقيمة 5 ملايين جنيه من بنك مصر

يظل حلم امتلاك شقة سكنية، هو الأكثر سعيا لتحقيقه من جانب الكثيرين، وخصوصا الشباب الراغبين في بدء حياة زوجية سعيدة، وتوفر العديد من البنوك الكثير من خدمات الاقتراض والتمويل العقاري، للحصول على شقق سكنية، ومساعدة الشباب على توفير احتياجاتهم، من متطلبات الحياة الأساسية.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري بقيمة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه من بنك مصر، كالتالي:

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- يشترط للحصول على القرض العقاري ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

- يصل الحد الأقصى للسن 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

مزايا قرض التمويل العقاري من بنك مصر

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- فترة سداد تصل إلى إلى 240 شهرا كحد أقصى.

- يتم الحصول على قرض التمويل العقاري بمعدل عائد تنافسي.

- يوفر البنك للعميل وثيقة تأمين على الحياه بشكل مجاني دون طلب البنك لأي مستحقات مالية.

- يمكن منح القرض للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة.

- يتم منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- يتم إعفاء العميل من مصروفات فتح الحساب "الدمغة النسبية، ومصاريف الاستعلام الائتماني".

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- تصل مدة القرض إلى 20 عاما.

- يوفر البنك وثيقة تأمين على الحياة في حالات العجز الكلي.

المستندات المطلوبة في حالة أن الوحدة مسجلة بالشهر العقاري

- يتم تقديم سند ملكية مسجل خال من الحقوق العينية للغير.

- يتم تقديم رخصة البناء أو تصريح البناء.

- من الضروري أن يتم استيفاء شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- يجب تقديم شهادة تصرفات عقارية لمدة 15عاما.

- تقديم أى من المستندات الإضافية والتي يمكن أن تطلبها الإدارة القانونية.

في حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل

- يتم تقديم عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري، ويكون خاليا من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص إضافة إلى محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك في حال الشراء من جهات حكومية.

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يطلب من الشؤون القانونية "كشف تحديد مساحي موضوعه بيع لصالح العميل، ورهن الوحدة السكنية لصالح بنك مصر".

في حال أن الوحدة السكنية غير مسجلة

- عقد الوحدة السكنية المطلوب شراؤها.

- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

- أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشؤون القانونية.

المستندات الخاصة بالعميل

- طلب الحصول على القرض من البنك.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهران.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل "كهرباء،غاز، مياه، تليفون" لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

- خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.