بـ15.69 جنيه في بنك مصر.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-10-2020

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.68 جنيه، للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى سعرًا لبيع الدولار بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنك "العربي الأفريقي"، ليباع بـ15.77 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء.

سعر الدولار عالميًا

وعالميًا، تراجع الدولار الأمريكي أمس، الاثنين، فيما تألقت العملات عالية المخاطر وسط توقعات بأن يتفق المشرعون الأمريكيون على تحفيز جديد لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بينما يراقب المستثمرون تطورات الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب المصاب بمرض كوفيد-19، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".

وصعدت الأسهم أمس بفضل آمال التحفيز وبعد أن قال ترامب إنّه سيخرج من المستشفى الذي دخله قبل أربعة أيام لتلقي العلاج.

وصعد اليورو 0.5% إلى 1.1774 دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر أيلول، فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.17% إلى 0.7174 دولار أمريكي، وانخفضت العملة الأمريكية 0.72% إلى 9.2327 كرونة نرويجية، وزاد الجنيه الاسترليني 0.35% مسجلًا 1.2976 دولار.

أسعار العملات العربية والأجنبية محليًا

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، إذ سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.