إيطاليا تعلن ارتفاع معدل الإصابات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ إبريل

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يتجاوز للمرة الأولى حاجز الـ3000 إصابة يوميا في البلاد، منذ أواخر أبريل الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3678 حالة، مقابل 2667 في بيانات أمس الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 333940، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد، حيث تعتبر هذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها هذا العدد مستوى 3000 حالة منذ 24 أبريل حينما بلغ 3022.

ومع ذلك رصدت وزارة الصحة 31 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 28 في إحصائية الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 36061 متوفيا.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس من نظيراتها في دول أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد، حتى 31 يناير المقبل، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" في بلاده.

وقالت صحيفة "ريبابليكا": "إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيذهب إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا حتى 31 يناير، أو عام واحد بالضبط من أول تنفيذ للإجراء بعد الوباء".

وأوضحت الصحيفة أنه "من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 15 أكتوبر الجاري، إلا أن رئيس الوزراء عازم على تمديد تلك الفترة".

احتج الأساتذة والتلاميذ في شوارع إيطاليا، للمطالبة بتوفير الإمكانيات التي تقيهم من مخاطر الإصابة بوباء كورونا خلال الدراسة في المؤسسات التعليمية.

وقال المحتجون إن الأقسام في مؤسساتهم تعاني من الاكتظاظ ولا تتوافر التجهيزات ولا المساحة الكافية التي تسمح بالتباعد الاجتماعي والوقاية بالتالي من الوباء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".