1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، رصد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر التقرير اليومي للوزارة أن "هناك 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحًا أن "مجمل الحالات الإيجابية حالياً يبلغ 30,099"، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة منذ يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35518 منذ بداية حالة الطوارئ، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.