البنك الدولي: "كورونا" تدفع 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن جائحة "كوفيد-19" ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020 مشددا على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن.

وأوضح البنك ومقره في واشنطن أن معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون بـ 1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".

وقال مدير قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، أمس، إن أفضل تقديرات المنظمة تشير إلى أن 1 من بين كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم، ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أي أكثر من 20 ضعف عدد الحالات المؤكدة، محذرا من صعوبة الفترة المقبلة.

ورجح راين، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، من أن نحو 10% من سكان العالم أصيبوا بالفيروس، أي نحو 780 مليون شخص، في حين أن الأرقام المعلنة رسميا تشير إلى أن عدد الحالات هو حوالي 35.3 مليون.

وأوضح مدير قسم الطوارئ، خلال جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة حول التعامل مع الوباء، أن أعداد الحالات تختلف من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وبين المجموعات المختلفة، ولكن هذا يعني في النهاية أن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون في خطر، مؤكدا أن الوباء مستمر في التطور، لكن في الوقت نفسه جرى إنقاذ العديد من الأرواح ويمكن حماية المزيد من الناس.