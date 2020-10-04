200 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع تلوث الهواء والتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تستمر في التعاون مع الوزارات المعنية للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء من خلال 4 محاور، وليس فقط القضاء على حرق قش الأرز الذي ترسخ في الأذهان بأنه المسبب الرئيسي للظاهرة، بينما هناك عدة عوامل تشترك معه كانبعاثات عوادم السيارات والصناعات المختلفة.

وقالت وزيرة البيئة في تصريحات صحفية على هامش زيارتها لمحافظة الغربية، اليوم الأحد، "بدعم من رئيس الوزراء، تم القضاء على 80% من ظاهرة السحابة السوداء، ويتم استكمال الجهود للسيطرة التامة عليها، خاصة أن تلك الفترة من العام تشهد طبيعة جوية تؤدي لتركز الملوثات في الهواء، إلى جانب الطبيعة الجغرافية للقاهرة الكبرى، مما يتطلب استمرار جهود السيطرة على مسببات التلوث بالتوازي".

وأشارت إلى أن التقدم بمشروع الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار للبنك الدولي، والذي تمت الموافقة عليه منذ يومين، كان أحد أهداف دفع الجهود الوطنية في هذا المجال، والذي تم بالتعاون مع عدد من الوزارات، وسيبدأ العمل فيه بداية 2021 لمدة سبع سنوات بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وقطاع النقل في القاهرة الكبرى.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد قامت بجولة تفقدية لإجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام في محافظة الغربية، حيث قامت بتفقد محاور العمل في منظومة السحابة السوداء، وتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى.

استهلت الوزيرة زيارتها بالمشاركة في حملة لفحص عوادم المركبات بمدينة طنطا، وتابعت خلالها إجراءات الفحص وتحدثت مع سائقي المركبات حول أهمية الضبط المستمر لعوادم مركباتهم، حفاظا على صحتهم والبيئة وتفاديا للمخالفات القانونية.