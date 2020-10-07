تستمر حتى نهاية العام.. أسعار البنزين بعد قرار لجنة التسعير اليوم

حالة من الترقب يعيشها المواطنون قبل الاجتماع الربع سنوي الذي تعقده لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، حيث قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، حتى نهاية العام الجاري.

وجاء قرار اللجنة الأخير انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي عن بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار لتر البنزين الحالية بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، كالتالي:

أسعار البنزين

لتر بنزين 80: يصل سعر لتر البنزين 80 إلى 6.25 جنيه.

لتر بنزين 92: يصل سعر لتر البنزين 92 إلى 7.5 جنيه.

لتر بنزين 95: يصل سعر لتر البنزين 95 إلى 8.5 جنيه.

لتر السولار: يصل سعر لتر السولار إلى 6.75 جنيه.

ووصل سعر بيع طن المازوت لغير استخدام الكهرباء والمخابز إلى 3900 جنيه.

وأقرت اللجنة في اجتماعها الربع سنوي أنه لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية من اللجنة تجاه المواطنين.

وتؤكد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا، كما أكدت اللجنة على استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد في السوق المحلية والتزامها بآلية التسعير التلقائي، مع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية.