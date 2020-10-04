مع قرب انعقاد "اللجنة".. مصدر يوضح كيف يتم تحديد أسعار البنزين الجديدة

تشهد الأسواق ترقب قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود الذي سيحدد موقف أسعار البنزين والسولار، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إنه سيتم تحديد السعر الجديد للوقود مثل البنزين والسولار من خلال آلية ومعادلة سعرية خاصة يتم العمل بها بشكل ربع سنوي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن" أن المعادلة السعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها، إذ يتم تحديد أسعار الوقود إما بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10% أو تُثبت.

وتعقد اللجنة اجتماعا كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ويتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.

واتخذت الدولة 3 قرارات سابقة فيما يخص الأسعار الجديدة للبنزين التي يتم العمل بها بشكل ربع سنوي لمدة 3 أشهر على التوالي لتتغير في كل انعقاد للجنة في الأسبوع الأول من كل شهر محدد.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود التي شملت عددًا من ممثلي وزارة البترول والمالية في شهر يناير الماضي تثبيت السعر الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي ليكون هذا القرار الأول للجنة.

أما القرار الثاني في أبريل الماضي تم تخفيض الأسعار 25 قرشا، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي يوليو الماضي، تم الإعلان عن القرار الثالث بالتثبيت على الأسعار التي تم الإعلان عنها في المرة الثانية لهذا العام.

وتعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود لمناقشة الأسعار الجديدة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الحالي، وفقًا لمصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المصدر أنه يستبعد حدوث انخفاض في أسعار البنزين خلال الربع الأخير من العام، نظرًا لارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا خلال الشهور الماضية بنحو 50% عن الشهور السابقة.

واستبعد المصدر خفض أسعار البنزين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الشهور الماضية بحوالي 50%، مقارنة بالأشهر السابقة من شهر مارس حتى يوليو.

ووصلت أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى أكثر من 43 دولارًا للبرميل خام برنت العالمي، مقابل 20 دولارًا في شهر مايو من العام الجاري.