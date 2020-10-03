مع قرب انعقاد لجنة تسعير البنزين.. تعرف على آخر 3 قرارات لها

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للوقود، لمناقشة الأسعار الجديدة للوقود من البنزين والسولار غدًا.

وبالإعلان عن أسعار البنزين والوقود الجديدة سيكون التسعير الرابع والأخير خلال العام الميلادي الجاري.

واتخذت الدولة 3 قرارات سابقة فيما يخص الأسعار الجديدة للبنزين التي يتم العمل بها بشكل ربع سنوي لمدة 3 أشهر علي التوالي لتتغير في كل انعقاد للجنة في الأسبوع الأول من كل شهر محدد.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود والتي شملت عدد من ممثلي وزارة البترول والمالية في شهر يناير الماضي تثبيت السعر الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي ليكون هذا القرار الأول للجنه.

اما القرار الثاني في أبريل الماضي تم تخفيض الأسعار 25 قرشا، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت سبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي يوليو الماضي، تم الإعلان عن القرار الثالث بالتثبيت علي الأسعار التي تم الإعلان عنها في المرة الثانية لهذا العام.

وتعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود لمناقشة الأسعار الجديدة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر، وفقًا لمصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه يستبعد حدوث انخفاض في أسعار البنزين خلال الربع الأخير من العام، نظرًا لارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا خلال الشهور الماضية بنحو 50% عن الشهور السابقة.

ووصلت أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى أكثر من 43 دولارًا للبرميل خام برنت العالمي، مقابل 20 دولارًا في شهر مايو من العام الجاري.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.