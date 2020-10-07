طبيب ترامب: لا يعاني من أعراض منذ 24 ساعة.. ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم الأربعاء، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يصب بالحمى منذ أربعة أيام، ولم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين إلى البيت الأبيض بعد أن قضى عدة أيام في مركز "وولتر ريد" العسكري حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

قالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، الصادرة باللغة الإنجليزية، مساء أمس، إنه جرى تطوير أحد الأجسام المضادة المستخدمة في العلاج التجريبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا باستخدام عينات دم من 3 مرضى في سنغافورة.

ونقلت الصحيفة عن مجلة "أشيان ساينتست" العلمية، أن "ترامب" تلقى يوم الجمعة "جرعة عالية" من العلاج التجريبي بالأجسام المضادة المعروف باسم REGN-COV2 الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية ريجينيرون.

وأضافت أن العلاج أظهر مزيجا من اثنين من الأجسام المضادة ضد بروتين ارتفاع الفيروس التاجي، والذي حقق نتائج واعدة في تجربة سابقة شملت 275 مريضا.

وبحسب التقرير، فإن المرضى الذين جرب عليهم العلاج أبلغوا بانخفاض مستويات الفيروس وتحسن الأعراض.

وأعلن طبيب دونالد ترامب، أمس، أن الرئيس الأمريكي لم يظهر عليه أي أعراض لـ"كوفيد-19"، غداة عودته إلى البيت الأبيض بعدما أمضى 3 أيام في المستشفى.

وقال شون كونلي، في بيان، إن ترامب "أمضى ليلة أولى هادئة (في البيت الأبيض)، ولم يظهر اليوم أي أعراض"، مضيفًا أن وضعه الصحي "عمومًا جيد جدًا".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وغرد ترامب على حسابه بتويتر "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".