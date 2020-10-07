دياب يبدأ مشواره المسرحي بـ"اللوكاندة" مع أشرف عبدالباقي

يدخل الفنان دياب، تجربة درامية جديدة، وهي أول سيت كوم مسرحي مع الفنان أشرف عبدالباقي، والتى ستُعرض على مسرح الريحاني.

ومن المقرر أن ينطلق عرض المسرحية غدًا الخميس على مسرح الريحانى، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقى، ودياب، وحمدى المرغنى، وويزو، وابرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسنى.

والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامى، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، فكرة وإخراج أشرف عبدالباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.

و"اللوكاندة" هي أول تجربة مسرحية لدياب، فمن قبل شارك فى تقديم عدد من الأفلام من بينها "حرب كرموز" و"بارتي في حارتي"، وعلى صعيد الدراما شارك في "ساحرة الجنوب" و"كلبش".

يذكر أن دياب شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى وأيتن عامر وأحمد مجدى وهبة مجدى وإخراج مرقس عادل، كما ظهر كضيف شرف فى عدد من المسلسلات منها "الاختيار" مع أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، و"البرنس" مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وإخراج محمد سامى، و"ليالينا" مع إياد نصار وغادة عادل وصابرين وخالد الصاوى وإخراج أحمد صالح.