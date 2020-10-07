عاجل.. حجز عنتيل الجيزة للتحريات لممارسته الرذيلة مع الفتيات وتصويرهن

قررت النيابة العامة، حجز عنتيل الجيزة لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث في واقعة ممارسة الرذيلة مع الفتيات والسيدات، وتصويرهن خلسة، من أجل ابتزازهن ماديًا، وخوفًا من إقدام إحداهن على قطع العلاقة معه في حالة عدم الرضوخ لطلباته، وأفادت التحقيقات أن المتهم ظهر في 9 فيديوهات إباحية مع فتيات حسناوات.

وأضافت المصادر أن المتهم من منطقة أوسيم، وتعرف على ضحاياه منذ عدة أشهر، وأنه كان يستدرجهن واحدة تلو الأخرى، في منزله لممارسة الجنس معهن، وأنه كان يضع كاميرات مراقبة في كل غرف الشقة لتنفيذ مخططه، وبعدها يبدأ في استخدام تلك الفيديوهات في عملية ابتزازهن، وطلب مبالغ مالية منهن، نظير عدم نشرها على صفحاتهن في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتابعت المصادر أن المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهن، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنه ينتوي دخول الباب من بابه، ويوهمهن باستعداده لخطبتهن، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.