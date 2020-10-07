البابا: كورونا ما زالت تتحكم فينا.. واوعى تنسى إنسانيتك بسبب التكنولوجيا

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بعودة النشاط الكنسي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "أنا سعيد بعودة النشاط مرة أخرى، بعد أزمة فيروس كورونا"، وذلك في عظته الأسبوعية، التي ألقاها اليوم الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأضاف البابا: "كورونا كانت متحكمة فينا، وما زالت، ولازم نبقى واخدين بالنا، جائحة كورونا خلت الناس تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وهذا جيد، ولكن أنا عايز أوصيك وصية حلوة، وهي اوعى تنسى إنسانيتك، وتنسى إنك إنسان من كثرة التعامل مع الأجهزة التكنولوجية".

وألقى البابا عظته عن مرحلة الشباب، مستشهدا بالآية التي تقول "اذكر خالقك في أيام شبابك"، موضحًا أنها وصية إنجيلية، ولافتًا إلى أن كلمة "اذكر"، تحمل صفة الوجوب، وليس بها أي اختيار، ويجب على الشخص التواجد الدائم مع الله، وألا ينسى وجود الله في حياته، وأن تكون يد الله معك قبل الشروع في أي عمل.

وشدد على أن كل وقت تعبت فيه في الدراسة يد الله تكون معك وتسندك، لافتًا إلى أن الله يساعد ويسهل طريق الكثيرين، ويجب على الناس أن ترفع قلوبها للسماء وتقول: "أشكرك يارب على نعمة البحث والتقدم والتميز".

وكرم البابا قبل إلقاء العظة، عددًا من الشباب المتفوقين، وهنأهم جميعًا، معربًا عن فرحته بهم، ومؤكدًا أن "فرحة النجاح لا يعادلها فرحة أخرى".