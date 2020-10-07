البابا تواضروس: أيام الشباب معدودة.. والاحترام حاليا لأصحاب التميز

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى الشباب، ذكر فيها أن الاحترام حاليًا يُقدم لأصحاب الكفاءة العليا، مضيفًا "لكي يحترمك العالم سواء في مصر أو العالم ينظر إلى كفاءتك وشطارتك وتميزك، وهذا أمر جيد جدًا".

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التي ألقاها البابا، اليوم الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي حملت عنوان "فترة الشباب"، متأملًا في الآية التي تقول: "اذكر خالقك في أيام شباب".

وأكد البابا، أن الله هو القوي الذي يسندك في كل طرقك، ومرحلة الشباب بها الطاقة والحيوية والأحلام، والقدرة، والرغبة في أن تصبح أفضل، مشددًا على أن أيام الشباب معدودة باليوم.

وقال "كل وقت تعبت فيه في الدراسة يد الله تكون معك وتسندك"، لافتًا إلى أن الله يساعد ويسهل طريق الكثيرين، ويجب عليك دائما أن ترفع قلبك للسماء وتقول: "أشكرك يارب على نعمة البحث والتقدم والتميز".

وأوضح، أن آية "أذكر خالقك في أيام شبابك"، مؤكدا أنها وصية إنجيلية، لافتًا إلى أن كلمة "اذكر"، تحمل صفة الوجوب، وليس بها أي اختيار، ويجب على الشخص التواجد الدائم مع الله.

ودعا جميع الشباب أن يكونوا نماذج جيدة، يسعد بها الأسرة والمجتمع، والأساتذة، وجميع من يعرفونهم.

وأعرب البابا عن سعادته بعودة النشاط الكنسي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "أنا سعيد بعودة النشاط مرة أخرى، بعد أزمة فيروس كورونا"، معقبًا: "كورونا كانت متحكمة فينا وما زالت ولازم نبقى واخدين بالنا".