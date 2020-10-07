بنك الإسكندرية أفضل سعر للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2020

انخفض سعر الدولار في البنوك المصرية بمقدار قرش في عدد من البنوك المصرية، وتقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، لينخفض قرشا عن معاملات أمس.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وهو أفضل سعر للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.67 جنيه، للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

فيما جاء البنك الأهلى المصري الأعلى سعرًا لبيع الدولار بـ15.68 جنيه مقابل 15.78 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنك الإسكندرية ليباع بـ15.77 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار عالميًا

وعالميًا، تراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، فيما تألقت العملات عالية المخاطر وسط توقعات بأن يتفق المشرعون الأمريكيون على تحفيز جديد لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بينما يراقب المستثمرون تطورات الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب المصاب بمرض كوفيد-19، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، بنحو 0.3% إلى 94.264 في نهاية جلسة التداول، بعدما هبط في وقت سابق بنحو 0.4%، وهو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية في نحو 3 أسابيع.

وكانت العملة الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوى في شهرين عند 94.745 الأسبوع الماضي، وسجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل أبريل.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.89% إلى 1.2849 دولار بدعم من آمال بأنّ بريطانيا ستتوصل لاتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل.

وارتفع اليورو 0.31% إلى 1.1666 دولار بعدما هبط يوم الجمعة إلى 1.16125 دولار، وهو أدنى مستوى في شهرين.

أسعار العملات العربية والأجنبية محليًا

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، حيث سجّل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 20.32 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجّل نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو اليوم في بداية المعاملات الصباحية، حيث سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني 4.14 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.