الشريف يفتتح الصالة 6 بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الصالة 6 باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، اليوم، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن احتفالات الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته، هنأ المحافظ الحضور بمناسبة احتفالات أكتوبر، لافتاً أن انتصارات أكتوبر التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى الدكتور محمد عبد الرازق على النشاط الملحوظ والجهد الرائع الذي ظهر بإستاد الإسكندرية منذ توليه إدارة الاستاد، كما أشاد بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتورة صفاء الشريف.

وشدد علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية للنشاط الرياضي بالإسكندرية،مشيراً إلى أن الإسكندرية دائما ولاده بأبنائها المتميزين في كافة المجالات، ويجب علينا تقديم كامل الدعم لأولادنا مستقبل الوطن.