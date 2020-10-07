عاجل.. صورة عنتيل الجيزة بعد حبسه بسبب فيديوهات إباحية مع ضحاياه

حصلت "الوطن" على صورة عنتيل الجيزة بعد القبض عليه في منطقة أوسيم، عقب تداول فيديوهات إباحية له مع عدد من السيدات والفتيات.

وتبين أن عنتيل الجيزة ظهر في 9 فيديوهات إباحية مع فتيات، وإنه كان يلجأ لتصويرهن خلسة، من أجل ابتزازهن ماديًا، وخوفًا من إقدام إحداهن على قطع العلاقة معه في حالة عدم الرضوخ لطلباته.

وأوضحت التحريات أن المتهم تعرف على ضحاياه منذ عدة أشهر، وأنه كان يستدرجهن واحدة تلو الأخرى إلى منزله لممارسة الجنس معهن، وأنه كان يضع كاميرات مراقبة في كل غرف الشقة لتنفيذ مخططه، وبعدها يبدأ في استخدام تلك الفيديوهات لابتزازهن، وطلب مبالغ مالية منهن، نظير عدم نشرها على صفحاتهن في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتابعت المصادر أن المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهن، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنه ينتوي دخول الباب من بابه، ويوهمهن باستعداده لخطبتهن، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.