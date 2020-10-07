التناقضات والغموض يحيطان بترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

أكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن دونالد ترامب لم يحضر الثلاثاء إلى المكتب البيضاوي، مناقضا ما قاله أحد مستشاري الرئيس الأمريكي في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي عمل اليوم الأربعاء من المكتب البيضاوي لأول مرة منذ اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث برايان مورجنسترن إن ترامب اطلع على المناقشات بشأن خطة المساعدة الاقتصادية بالإضافة إلى تطور الوضع بشأن إعصار دلتا، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وكتب المتحدث باسم الرئيس بين ويليامسون على "تويتر"، "أراد الرئيس أن يكون في المكتب البيضاوي الثلاثاء لكنه لم يحضر إليه وعمل من مقر إقامته".

ويلقى سلوك ترامب غداة خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج لإصابته بوباء "كوفيد-19"، متابعة حثيثة في وقت تتزايد الإصابات بين العاملين في البيت الأبيض بمن فيهم الصحفيون.

وكان مستشار الرئيس الاقتصادي لاري كادلو أكد في وقت سابق لشبكة "سي إن بي سي" أن ترامب "حضر إلى البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19".

وأوضح البيت الابيض أن التحضيرات جارية للسماح للرئيس بالعودة إلى مكتبه خلال الأيام المقبلة. وقبيل مغادرته مستشفى والتر ريد العسكري الإثنين، أفاد أطباؤه أنه "لم يشف تماما بعد"، مؤكدين أنهم لن يطمئنوا إلى وضعه قبل مضي أسبوع.

أكد طبيب الرئيس الأميركي، اليوم، أن دونالد ترامب "لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة، ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام". وقال الطبيب شون كونلي: "الرئيس يقول هذا الصباح: (أشعر بأنني بحالة صحية جيدة)"، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بوباء "كوفيد-19" قبل أسبوع.

وأوضح أن ترامب "لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

وأوضح كونلي أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت الاثنين، سمحت برصد أجسام مضادة لـكورونا كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".