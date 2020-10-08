كالعادة "ويكبيديا غلط".. حكيم يحتفل بعيد ميلاده اليوم

يحتفل اليوم، الفنان حكيم بعيد ميلاده الذى يتزامن سنويا فى السابع من شهر أكتوبر، وهو عكس ما هو متداول عبر موسوعة المعلومات الإلكترونية ويكبيديا، التي أعلنت أن عيد ميلاده فى الثاني عشر من شهر فبراير.

وأوضح حكيم لـ"الوطن"، أن عيد ميلاده هو 7 أكتوبر، ولا يعرف سبب نشر ويكبيديا، أن تاريخ ميلاده فى 12 فبراير.

وأرسل حكيم، شكر لكل محبيه وأصدقائه، الذين أرسلوا له برقيات وتهنئات له بمناسبة عيد ميلاده.

يذكر أن حكيم، كان شارك فى احتفالات أكتوبر التي تمت في مدينة نصر منذ عدة أيام.

قال المطرب حكيم، إن المشاركة في حفل انتصارات 6 أكتوبر، شرف لأي فنان مصري وعربي، لأنها حدث من الأحداث التاريخية للوطن العربي.

وأضاف "حكيم" لـ"الوطن"، أن من لا يشارك في مثل تلك الاحتفالات لا يعد وطنيا، مؤكدا أنه يزداد فخرا في كل حفل وطني يشارك فيه.

وكان حكيم قد أعلن عبر إنستجرام، إطلاق تحدٍ لمحبيه عبر تيك توك، والفائز سيحضر تصوير كليبه الجديد.

وكتب حكيم: "وروني هترقصوا إزاي، واشتركوا في تحدي صحاب أونطة على تيك توك، وأحسن 5 هيحضروا معايا تصوير الكليب الجديد".

طرح "حكيم" مؤخرا أغنية "صحاب أونطة"، وتصدرت تريند يوتيوب مصر، بعد أقل من 20 ساعة من طرحها عبر منصة الفيديوهات.

"صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.