أبو حكيم عن "احتفالات أكتوبر": الشعب يرد على دعوات التخريب

قال الدكتور أيمن أبو حكيم، نائب رئيس شركة بتروتريد، وعضو حزب مستقبل وطن، إن حوالي 7 آلاف موظف وأسرهم من الشركة، شاركوا مع جميع قطاعات البترول في تنظيم مسيرة حاشدة للمنصة "النصب التذكاري" في مدينة نصر؛ للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد أبو حكيم لـ"الوطن"، أن نزول المصريين اليوم إلى المنصة كان ضروريا في مواجهة الدعوات التحريضية، التي يطلقها أعداء الوطن بهدف التخريب، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هناك، أكبر رد من الشعب، أنه مع الدولة والاستقرار الذي نعيش فيه فضلا عن الإحتفال بالذكري 47 بنصر أكتوبر المجيد

وأضاف عضو حزب مستقبل وطن، أن أغلب المواطنين المتواجدين للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر من البسطاء، الذين كانوا حريصين على النزول، ودعم بلادهم ضد الدعوات الهدامة.

وتابع: "أنا قبطي وأول مرة أحس يعني إيه مواطنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا مصريين نقف داعمين له ولمشروع الدولة الوطنية الحديثة، ونؤيد سياسياته ونرى حجم الإنجازات والمشروعات التي حققها في وقت قياسي".

ويحتفل المصريين في الميادين العامة بمختلف محافظات الجمهورية، من مختلف الفئات، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشن عدد من الأحزاب السياسية، منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ودعت الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصري؛ للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.