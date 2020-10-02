أحمد جمال يتعاون مع حكيم في عمل جديد

أعلن الفنان أحمد جمال، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن عمل فني جديد يجمعه بالمطرب الشعبي حكيم.

ونشر جمال صورة تجمعه بالمطرب حكيم، وعلق "قريبا".

وطرح حكيم مؤخرا أغنية "أصحاب أونطة" وتصدرت تريند يوتيوب مصر، بعد أقل من 20 ساعة على طرحها عبر منصة "يوتيوب".

يُذكر أنّ "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

وتعدى عدد مشاهدي الأغنية حاجز المليوني مشاهد عند طرحها على موقع يوتيوب، وكشف الفنان الشعبي لـ"الوطن" عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات مع فريق المدفعجية والتي ستبصر النور قريبا.

وأوضح حكيم بأنه يستعد لطرح ميني ألبوم يتضمن 6 أغنيات خاصة للمهرجانات الموسيقية مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل 2021، مشيرا إلى أن تلك الأغنيات ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد خلال الفترة المقبلة.

كما طرح المطرب أحمد جمال، أغنيته الجديدة "محتاج سنة"، عبر تطبيق "ديزر". وأعلن جمال، عبر حسابه على موقع "تويتر"، موعد طرح كليبه الجديد "محتاج سنة"، وكتب قائلا "استنوا أغنيتي الجديدة (محتاج سنة) الخميس، على قناتي الرسمية على يوتيوب الرابعة عصرا".

وطرح "جمال"، مؤخرا أغنية "من غير مجاملة"، حيث قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلًا: "من غير مجاملة‬⁩ يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة". يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على موقع يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.