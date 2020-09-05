أكاديمية البحث العلمي تنعى يوسف والي: التاريخ سيشهد بما له وما عليه

نعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمزيد من الحزن والأسى الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، مشيرة إلى أنه أفنى حياته في خدمة الوطن بصدق وإخلاص، وتحمل في سبيل ذلك الكثير.

وقالت الأكاديمية: "سيشهد التاريخ للدكتور يوسف والي بما له وما عليه، وندعو الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان".

وتولى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة، من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.