أكاديمية البحث العلمي تنظم المؤتمر القومي الـ37 لعلم الراديو

بدأت أمس فاعليات "المؤتمر القومى السابع والثلاثون لعلم الراديو"، والذي نظمتة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في اللجنة الوطنية لعلم الراديو في رحاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، وستستمر فاعليات المؤتمر 3 أيام.

وذلك تحت رعاية الاتحاد الدولي لعلم الراديو "URSI"، وسيتناول المؤتمر العديد والجديد من الموضوعات البازغة مثل العوازل والنانو في الهوائيات والأجهزة البصرية والشبكات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير، والتحليل الطيفي النووي ومعالجة الإشارات للاتصالات والهوائيات لأنظمة الاتصالات الحديثة.

تقدم 90 ورقة بحثية للاشتراك في المؤتمر

ووفق بيان صادر عن الأكاديمية، تقدم 90 ورقة بحثية للاشتراك في المؤتمر، وتم قبول 39 ورقة منهم، وسيتم إلقاء عدة محاضرات عامة، كما سيقدم جائزة مالية لأحسن بحث مقدم للمؤتمر من شباب الباحثين، وستنشر الأبحاث المقدمة للمؤتمر في "IEEE explorer"، وتم تخصيص جلسة لطلبة مشروعات التخرج لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار، وتعزيز مشاركتهم في اللقاءات العلمية.

افتتح المؤتمر الدكتور جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية نيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضحت في كلمتها، أن مؤتمر علوم الراديو من أكبر وأقدم وأهم المؤتمرات السنوية التي تنظمها الأكاديمية، وهو مؤتمر دولي بامتياز من حيث الجودة ‏العلمية ونسبة المشاركة ونسبة قبول الأبحاث، وتنتهج اللجنة الوطنية لعلم الراديو نهجا في التنقل بين جامعات مصر المختلفة الخاصة والعامة، لتغطي كل جامعات مصر والجهات العلمية المصرية.

وأكدت الفقي، أن الأكاديمية ‏تدعم وتمول الأبحاث العلمية على أساس تنافسي، وفقًا للتقيمات العلمية، بغض النظر عن التصنيفات سواء ذلك ‏الدعم كان موجها للجامعات الحكومية أو غير الحكومية أو الجامعات الدولية على أرض مصرية، مشددة على ‏أن الدولة لا تبخل على دعم الأبحاث العلمية طالما كانت لها أهداف محدده ومخرجات واضحة.

وكرّم المؤتمر في الجلسة الافتتاحية 3 من رواد ورموز علم الراديو هذا العام، والذين بذلوا الجهد والعطاء في سبيل تقدم العلم.