أحمد سعد عن شقيقه "العالم": "كان متفوق بشكل يغيظ"

قال الفنان أحمد سعد، إنه سعيد للغاية بتكريم شقيقه "سامح" من قبل أكاديمية البحث العلمي، كما هو سعيد بتكريم مصر لقيمة كبرى في مجال البحث العلمي: "أخويا يستاهل كل خير، وياما قعدت قدامه وقعد يعلمني".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية "CBC"، أن شقيقه الحاصل على أكاديمية البحث العلمي أكبر منه سنا، ولكن ليس شكلا، موضحا أن شقيقه "سامح سعد"، مهذب للغاية مع والدته، وكان دائم التفوق خلال فترة دراسته "بشكل يغيظ".

كما غنى أغنية "بحبك يا صاحبي" لشقيقه الدكتور سامح، بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.