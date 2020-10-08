صابرين عن "كوكب الشرق": المسلسل جمع العرب حوله كما كانت تفعل أم كلثوم

قالت الفنانة صابرين، إن كل العاملين في مسلسل "أم كلثوم"، كان لديهم الوعي القومي والوطني بفنانة لم تكن مصرية فقط، بل فنانة العروبة، لافتة إلى أن المسلسل تناول رحلة صعود أم كلثوم، وجعل الكثير من الأجيال الشابة يستمعون إلى الغناء الشرقي، موضحة أنه كما جمعت أم كلثوم كل العالم العربي حول أغانيها، استطاع المسلسل أن يجمعهم أيضا.

وأضافت صابرين، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن المسلسل كان أهم مرحلة من مراحل حياتها الفنية، لأنها سيدة من أعظم الشخصيات الفنية، ولها جماهير وكل الموجودين في هذه المرحلة كانوا ما زالوا على قيد الحياة

وتابعت، أنه بالنسبة لتقمص الشخصية، فإنها عندما تخرج من غرفة الملابس يشعر الجميع بأنها تقمصت الشخصية، معقبة: "مش هابقى لابسة جينز وقميص والناس حاسة إني أم كلثوم"، لافتة إلى أنها أدت الشخصية حتى بالصوت.

أما عن تجسيد شخصية الفنان أحمد زكي، في عمل فني يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، فقالت إن الشكل ليس رقم واحد، ولكن روح الشخصية هي أهم شيء، مؤكدة أنها أثناء أداء أغاني أم كلثوم في المسلسل كانت تشعر بروح أم كلثوم تدب فيها.

ولفتت إلى أن مشكلة تجسيد سيرة الفنان أحمد زكي، أن كل الذين تعامل معهم الفنان الراحل على قيد الحياة، وسوف يتحدثون إذا ظهر أي خطأ، مشيرة إلى أن الفنان محمد رمضان يصلح لأداء هذه الشخصية.