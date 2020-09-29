محسن جابر: أغاني أم كلثوم ملكي.. ولقاء مع "الأعلى للإعلام" لحل المشكلة

قال المنتج الفني محسن جابر، إنه فوجئ بصدور بيان من المجلس الأعلى للإعلام يذكر بأن شركة "صوت القاهرة" حصلت على حكم بأنها مالكة لمصنفات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، لافتًا إلى أنه ناقش مع المجلس رقم الحكم.

وأضاف "جابر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا الحكم ليس له علاقة بامتلاك صوت القاهرة لهذه المصنفات، مؤكدًا أن الأسباب تؤكد أن شركة "ستار" إحدى الشركات التابعة له، هي التي تملك أغاني أم كلثوم.

وأشار إلى أن الحكم يؤكد أنه طالما أعطت شركة "ستار" استغلالًا لـ"صوت القاهرة" فلماذا تطالب الأخيرة بتعويض، ومن هنا رُفضت القضية، "انا لحد دلوقتي مش عارف هما بيستندوا لإيه؟".

وأكد أنه حرّك دعوى قضائية لفسخ العقد، خاصة أنهم يدعون أنه أعطاهم بموجبه حقوقً، والمحكمة قضت في 31 أغسطس الماضي، بفسخ العقد وتغريم "صوت القاهرة" مليون و500 ألف جنيه تعويضًا للأضرار التي أصابت شركته.

وأعلن عن تواصله منذ ساعة مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وسيعقد معه لقاء خلال 48 ساعة مقبلة للوصول لحل في هذا الشأن.